رياضة | جوارديولا يكشف سر صعوبة مواجهة أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف سر صعوبة مواجهة أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سر صعوبة مباراة فريقه ضد فريق أستون فيلا والتي ستقام يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏عليك أن تلعب مع استون فيلا كما تلعب مع جميع الفرق، وانه نادٍ قوي ويملك ملعب رائع وايضًا قاموا بتغيير التشكيلة في المباريات الأخيرة، ولعبوا بـ 5 مدافعين، ربما بسبب الإصابات الكبيرة، ولكن سنحاول الحفاظ على الديناميكية التي لدينا".

وأضاف : "غريليتش لاعب استثنائي، ولم أكن أعرفه قبل مجيئي إلى مانشستر سيتي ولكنه لاعب استثنائي ويقدم المزيد من الأداء الجيد مع استون فيلا".

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة وبفارق 14 نقطة عن فريق ليفربول صاحب الصدارة.