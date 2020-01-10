رياضة | مقصلة الإقالة تُهدد 4 مدربين في الدوري المصري (أبرزهم ميدو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقصلة الإقالة تُهدد 4 مدربين في الدوري المصري (أبرزهم ميدو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه عدد من المدربين شبح الإقالة أو الاستقالة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2019 – 2020)، وذلك بسبب سوء نتائج أنديتهم في المسابقة المحلية هذا الموسم، وتواجدهم في مراكز متأخرة في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعد مرور 12 جولة من عمر البطولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 4 مدربين مرشحين للرحيل عن أنديتهم خلال الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج:-

1- ميدو:

يتصدر أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر المقاصة قائمة المدربين المهددين بالإقالة بالدوري الممتاز خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق الفيومي تحت قيادته، واحتلال الفريق المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

وقاد "ميدو" فريق المقاصة في 12 مباراة ببطولة الدوري العام هذا الموسم، فاز في مباراتين، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا، ومنحه مجلس إدارة النادي الفيومي أكثر من فرصة لكن النتائج لم تتحسن ليصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق.

2- تاكيس جونياس:

رغم الفوز الثمين الذي حققه فريق وادي دجلة على حساب سموحة في الجولة 12 من الدوري بنتيجة 3-2 لكن يبقي اليوناني تاكيس جونياس قريبا من الرحيل عن الدوري المصري، خاصة وأن الفريق الدجلاوي لا يزال متواجدا في منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري.

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وقاد "تاكيس" فريق وادي دجلة في 12 مباراة هذا الموسم فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 7 مباريات، وسجل 12 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا، وحصد 9 نقاط ويحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

3- أيمن المزين:

يعد أيمن المزين مدرب طنطا من المدربين المرشحين للرحيل عن تدريب فريقه هذا الموسم، وذلك بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق تحت قيادته بالدوري العام.

وقاد "المزين" فريق طنطا في 12 مباراة فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل 11 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ويمتلك الفريق 10 نقاط ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

4- مجدي عبد العاطي:

يواجه أيضًا مجدي عبد العاطي مدرب أسوان خطر الإقالة من تدريب فريقه بالموسم الحالي، بسبب سوء نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير في جدول الترتيب وارقترابه من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وكان "عبد العاطي" قد تقدم باستقالته في وقت سابق بسبب سوء النتائج، لكنه تراجع عن قراره وأعلن الاستمرار مع الفريق بعد جلسة جمعته مع اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادي، لكن يبقي مدرب ممثل الصعيد قريبًا من الرحيل حال استمرار تعثر الفريق بالدوري.

ولعب أسوان 12 مباراة بالدوري هذا الموسم فاز في مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات، سجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، ويمتلك 8 نقاط في مؤخرة ترتيب البطولة.