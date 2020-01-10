رياضة | مواجهات مرتقبة لسمنود وصيد المحلة وسيدي سالم وبلطيم في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مرتقبة لسمنود وصيد المحلة وسيدي سالم وبلطيم في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت، مباريات الجولة الثالثة عشر والأخيرة، للدور الأول، من مسابقة القسم الثالث (المجموعة الثامنة) والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ وتعتبر هذه الجولة هي ختام مباريات الدور الأول من المسابقة

الزعفران مع صيد المحلة

يستضيف فريق الزعفران صاحب المركز برصيد ١٥ نقطة والذي يسعى للفوز من أجل الدخول في المنطقة الإمان، نظيره، فريق صيد المحلة صاحب المركز الثاني برصيد ٢٥ نقطة والذي يسعى بقيادة مديره الفني طارق السعيد للفوز من أجل الاقتراب من القمة والمنافسة عليها.

سمنود مع مطوبس

يلتقي سمنود، بقيادة مدربه مصطفى أبوإسماعيل والذي يحتل المركز الثالث برصيد ٢٥ نقطة والذي يطمع للفوز من أجل المنافسة والصعود مع فريق مطوبس الذي يريد أن يدخل إلى وسط الجدول حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد ٩ نقاط.

إتحاد بسيون مع سبورتنج كاسل

كنا يلعب فريق إتحاد بسيون صاحب المركز الحادي عشر برصيد ١٠ نقاط مع فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس برصيد ١٦ نقطة .

عثماثون مع سيدي سالم

وفي مواجهة أخرى، سيلتقي عثماثون طنطا صاحب المركز الرابع برصيد ٢١ نقطة مع فريق سيدي سالم صاحب المركز الثالث عشر وقبل الاخير برصيد ٦ نقاط

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مركز شباب الحنفي مع كفر الشيخ

ويلتقي مركز شباب الحنفي، صاحب المركز الأخير برصيد ٤ نقاط ، مع المتصدر فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد ٣١ نقطة ويسعى الفريق الكفراوى للفوز من أجل توسيع الفارق بينه وبين منافسيه.

شباس الشهداء مع بلطيم

ويستضيف فريق مركز شباس الشهداء صاحب المركز الثامن برصيد ١٣ نقطة، نظيره، فريق بلطيم صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد ويسعى كلا الفريقين للفوز من أجل تحقيق خطوه نحو منطقة الأمان.

الحامول مع دسوق

ويستضيف الحامول صاحب المركز الخامس برصيد ٢١ نقطة ، نظيره، فريق دسوق صاحب المركز العاشر برصيد ١١ نقطة.

الجدير بالذكر أن هناك 4 مواجهات قد تم تأجيلها من الأسبوع الثاني عشر بسبب سوء الأحوال الجوية وستقام يوم الثلاثاء القادم وهي: مطوبس مع الزعفران، سيدي سالم مع مركز شباب الحنفي، دسوق مع عثماثون، إتحاد بسيون مع بلطيم.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- كفر الشيخ ٣١ نقطة

٢- صيد المحلة ٢٥ نقطة

٣- سمنود ٢٥ نقطة

٤- عثماثون ٢٢ نقطة

٥- الحامول ٢١ نقطة

٦- سبورتنج كاسل ١٦ نقطة

٧- الزعفران ١٥ نقطة

٨- شباس الشهداء ١٣ نقطة

٩- بلطيم ١٣ نقطة

١٠- دسوق ١١ نقطة

١١- بسيون ١٠ نقطة

١٢- مطوبس ٩ نقطة

١٣- سيدي سالم ٦ نقطة

١٤- شباب الحنفي ٤ نقطة