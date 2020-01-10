رياضة | نصيحة هامة من كارتيرون للاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصيحة هامة من كارتيرون للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رسالة هامة للاعبيه قبل لقاء زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال افريقيا.



ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



ويرى المدرب أن اللقاء سيكون في غاية الصعوبة وسيقاتل المنافس بإعتبارها الفرصة الأخيرة له للحفاظ على حظوظه.

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وأوضح المدرب في جلسته مع اللاعبين خلال المحاضرة الأخيرة على ضرورة الهدوء والتركيز التام وبدء المباراة بشكل قوي لعدم منح الفرصة لفريق زيسكو في الدخول بأجواء اللقاء.



وأشار إلى أن أرضية ملعب الفريق الزامبي لم تمكنهم من تقديم مستوى جيد، متوقعًا أن يظهروا بشكل أفضل خلال مواجهة الغد بسبب إجادتهم لعب الكرة على الأرض.



وكان الزمالك قد فاز على طنطا بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

