رياضة | محمود البنا لـ"الخليج 365 الرياضي" :" الوداد والرجاء الأفضل فى مسيرتي.. والمباريات الكبري هى من تصنع الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود البنا لـ"الخليج 365 الرياضي" :" الوداد والرجاء الأفضل فى مسيرتي.. والمباريات الكبري هى من تصنع الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمود البنا الحكم المصري الدولي عن إدارته لمباراة الوداد والرجاء المغربي بدور الـ 16 من البطولة العربية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 4_4 وصعدت بالرجاء لدور ال 8.

وإستضاف "الخليج 365 الرياضي" الحكم الدولي محمود البنا فى ندوة خاصة تحدث فيها عن اللقاء الأبرز فى مسيرته وعن كيفية دراسة الحكم للمباريات.

وقال البنا فى تصريحات خاصة :" مباراة الوداد والرجاء كان فى نوفمبر الماضي، كانت مفاجآة كبيرة لي أن يتم تعييني لإدارة اللقاء لأن المباراة كانت فى دور ال 16 من البطولة العربية وأنا فى دور ال 32 أدارت مباراة الوداد البيضاوي المغربي والمريخ السوداني، كنت مستبعد بشكل كبير ان أقود اللقاء، ثم فوجئت بالمسئول من الاتحاد العربي لكرة القدم عن التحكيم يتحدث معي حول إدارة المباراة قلت له شرف كبير لي أن أدير اللقاء، والذى كان مساعدنى بقوة هو إني شاهدت لقاء الذهاب ".

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وأضاف :" إستعدت للمباراة بشكل جيد ولجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة كابتن جمال الغندور ساعدتنى عندما أبلغتهم إنى سأدير مباراة الوداد والرجاء، وبالفعل أعطوني راحة اسبوع، لأن كان لدي قبلها مباراة تونس وليبيا فى تصفيات كأس الأمم، أنا وزملائي ونحن ذاهبين للمغرب كنا فخورين وعندما تحدثت مع كل الطاقم قلت لهم تلك المباراة لا يجوز فيها أخطاء من الجميع لأننا نمثل مصر، كان طاقم رائع ومميز ".

وتابع :" المباراة كانت رائعة وجماهيرية بشكل مميز، وبالفعل هى المباراة الأكبر بالنسبة لي فى مسيرتي حتى الأن، أنا دائمًا أحب أدير المباريات الكبري هى من تصنع اسم الحكم، ولابد على الحكم حتى يتقدم خطوات للأمام أن يدير مباريات كبري، ولابد من الإجتهاد والتطوير، لأن التحكيم أصبح علم الأن وليس بالفهلوة ".

وعن دراسته لمباراة الوداد والرجاء، قال :" شاهدت مباراة الذهاب كما قلت وبالفعل درستها جيدًا من حيث طريقة اللعب، من أجل قرائة اللعب حتى أعلم ما المكان الجيد لي كحكم داخل المستطيل الأخضر، وأيضًا تحضير الأسلوب التى ستدير به اللقاء، دراسة اللاعيبة هناك بعض اللاعبين تحتاج للعب معها رجل ل رجل حتى لا يضعك كحكم فى موقف سئ لأنك لم تري اللعبه عن قرب، وحتى تكون مقتنع بقرارك كحكم لابد أن تكون قريب من اللعبة، والحمدلله خلال مباراة الواداد والرجاء كل ضربات الجزاء التى احتسبت كانت صحيحة وذلك سبب إقتناع لكل من فى الملعب ".

وعن هدف الرجاء فى اللحظات الأخيرة من اللقاء، قال البنا :" أنا أحتسبت المخالفة، كرة كانت غريبة لاعب الوداد أضاع إنفراد ثم فى أخر الدقائق إحتسبت مخالفة للرجاء وكانت فى أخر الدقائق، تحدثت مع الحكم الرابع أمين عمر أن يأتي ويقف مع الحائط حتى أستطيع الذهاب للدخول داخل منطقة الجزاء، كان لابد عليا التركيز بشكل مضاعف فى أخر دقيقة لأن أى خطأ ستسبب فى خروج المباراة بشكل غير جيد حتى وأنت كحكم قدمت مباراة مميزة، ولكن الحمدلله أشكر ربنا على توفيقه لى وللطاقم فى المباراة ".