رياضة | 6 مباريات في إنطلاق الدور الثاني للقسم الثالث في أسيوط والمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات في إنطلاق الدور الثاني للقسم الثالث في أسيوط والمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا السبت، في الثانية والنصف عصرا، منافسات الأسبوع الثاني عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة.

في المباراة الأولي، يحل فريق أبوتيج، ضيفا على، فريق مركز شباب الخارجة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الخارجة بالوادي الجديد.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق الهنداو، الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، مع فريق ناصر الفكرية، في اللقاء الذي سيشهده ملعب ناصر الفكرية بمدينة أبوقرقاص.

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق مركز شباب ناصر ملوي، نظيره، فريق بني مزار بقياده أحمد عبدالبديع، في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق القوصية، نظيره، فريق أسمنت أسيوط، في المباراه التي سيحتضنها ملعب ديروط.

وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق مركز شباب القيس، مع فريق الوليدية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

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وفي ختام لقاءات الجوله الثانية عشر، يحل فريق نادي ملوي، ضيفا على فريق مركز شباب سمالوط، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي، وذلك يوم الأحد القادم.

مباريات الجولة الثانية عشر

- مركز شباب الخارجة × ابوتيج

- مركز شباب ناصر ملوي × بني مزار

- مركز شباب القيس × الوليدية

- ناصر الفكرية × الهنداو

- القوصية × أسمنت أسيوط

- مركز شباب سمالوط × نادي ملوي

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 24 نقطة

2- ابوتيج 20 نقطة

3- شباب ناصر ملوي 18 نقطة

4- ناصر الفكرية 17 نقطة

5- القوصية 15 نقطة

6- نادي ملوي 15 نقطة

7- شباب القيس 15 نقطة

8- شباب سمالوط 13 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- بني مزار 11 نقطة

11- الهنداو 9 نقاط

12- شباب الخارجة 9 نقاط