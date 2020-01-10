رياضة | راتب جيرالدو يفسد انتقاله إلى الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راتب جيرالدو يفسد انتقاله إلى الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه لفكرة الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم صعوبة مشاركته بالفترة المقبلة.

ورفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، العرض المُقدم من جانب نادي الصفاقسي التونسي، لارتداء قميصه في العام الجديد.

وجاء رفض دا كوستا، بسبب ضعف المقابل المادي الذي سيتقاضاه في تونس، نسبة إلى ما يتقضاه داخل القلعة الحمراء، وهو ما يعطل إجراءات رحيله.

وكان النادي الصفاقسي، تقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الأهلي، لاستعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بصفة نهائية، في ظل الأنباء التي تُفيد برحيله عن التتش بالانتقالات الجارية.

Advertisements

ويبحث النادي الأهلي، تسويق اللاعب من أجل التعاقد مع مهاجم إفريقيا قوي حسب تعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، حيث تلقى اللاعب عرضًا أيضًا من أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري البرازيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر غدٍ السبت، على ملعب الأخير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.