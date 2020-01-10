رياضة | إنبي يطلب استعارة مهاجم سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يطلب استعارة مهاجم سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من نادي انبي، يطلب خلاله استعارة النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ستة أشهر، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الكروي ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وقدم جاكوب مستوى طيب للغاية مع فريق سيراميكا كليوباترا بعد التعاقد معه في الصيف الماضي عقب ترشيح وكيل أعماله عبد الحميد عادل، ولفت انتباه العديد من أندية الدوري الممتاز، وذلك بسبب سرعته الكبيرة بالإضافة إلى قدرته على اللعب بكلتا القدمين في أكثر من مركز بالخط الهجومي، وكذلك اجادته الكبيرة لتسجيل الأهداف وصناعتها.



وتدرس إدارة سيراميكا كليوباترا العرض المقدم للاعب، من الناحيتين الفنية والبدنية قبل الرد على نادي إنبي، لا سيما وأن جاكوب من العناصر المبشرة في صفوف الفريق وظهرت إمكاناته بشكل سريع مع النادي في دوري الدرجة الثانية.

