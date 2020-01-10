رياضة | مانشستر يونايتد على رأسهم.. 5 أندية تصارع أتلتيكو مدريد على ضم كافاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد على رأسهم.. 5 أندية تصارع أتلتيكو مدريد على ضم كافاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني منافسة شرسة في السباق على ضم نجم باريس سان جيرمان، الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وذكر موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وإنتر ميامي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكيين، ينافسون الأتليتي على ضم كافاني.

وتابع الموقع الفرنسي، أن أتلتيكو مدريد يحتل الصدارة في السباق نحو التعاقد مع كافاني، نظرًا لرغبة الأخير في التحوّل إلى الروخبلانكوس.

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وأكمل الموقع أن كافاني سينتقل من باريس في الصيف المقبل، متى ينتهي عقده، وليس في يناير، حيث رفض النادي الفرنسي التنازل عن خدماته في منتصف الموسم على الرغم من مساعي الروخي بلانكوس.

وأكد الموقع الفرنسي، أن باريس سان جيرمان لن يُجدد عقد كافاني، وبالتالي فإن رحيله أصبح مُحتم في نهاية الموسم.