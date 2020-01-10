رياضة | أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حول التقارير الإعلامية والصحفية التى أثيرت خلال الفترة الماضية والتى أشارت حول وجود مفاوضات من جانب القلعة البيضاء للتعاقد مع نجم منتخب مصر وبيراميدز عبدالله السعيد.

وأكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية ان الزمالك لم يدخل فى مفاوضات مع السعيد خلال الفترة الحالية، وانه لم يجلس مع اللاعب منذ 9 أشهر.

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وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك، قائلاً :" تفاوضت من قبل مع عبدالله السعيد فى الفترة القانونية عندما كان لاعب فى الأهلي، موضحًا أن عبدالله السعيد لاعب محترم ودائمًا ما يحترم تعاقداته.

كما تطرق أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حول التحكيم، مؤكدًا أن فريقه يطالب بالعدالة التحكيمية حلال المباريات، خاصة أن هناك أخطاء تهدر مجهود الفريق.

كما أشار فى حديثه أن الزمالك يطلب السماح بزيادة عدد المستبدلين في الشهر الجاري، بعد أن رحل لاعبين عن الفريق ورفض استكمال عقودهم منذ بداية الموسم وأيضًا الإصابات الطويلة في صفوف الفريق.