رياضة | مواجهات نارية في افتتاح الدور الثاني بالقسم الثالث في الجيزة

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تُفتتح غداً السبت، مباريات الدور الرابع عشر - بداية الدور الثاني - بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن يستضيف فريق جولدي صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة، نظيره، فريق حلوان العام صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويستقبل فريق الإتصالات صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، نظيره، فريق الدخان صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة.

ويخرج البدرشين صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة لملاقاة فريق جينيس صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط على ملعب السليمانية.

ويلتقي فريق مركز شباب أبو النمرس صاحب المركز العاشر برصيد 12 نقطة ، مع نظيره، فريق الصف صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

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ويواجه فريق القومي صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، نظيره، فريق مركز شباب بشتيل، الذي يحتل المركز المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

ويحل فريق العياط صاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط ضيفاً على فريق المعادي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة على ملعب المعادي.

ويستضيف أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 29 نقطة

3- حلوان العام 28 نقطة

4- الإتصالات 28 نقطة

5- أكتوبر 22 نقطة

6- الصف 16 نقطة

7- القومي 15 نقطة

8- جينيس 14 نقطة

9- البدرشين 14 نقطة

10- أبو النمرس 12 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 8 نقاط

14- الصيد 8 نقاط