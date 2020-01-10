رياضة | النصر يقترب من خطف هداف الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يقترب من خطف هداف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل السوري عمر السومة، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت التقارير أن السومة أبلغ إدارة النادي الأهلي بقرار رحيله عن الراقي، وموافقته المبدئية على أي عرض يقدم رسميا له.

موقف الأهلي من رحيل عمر السومة:-

من المقرر أن تعقد إدارة النادي الأهلي اجتماعا مع النجم السوري، لمطالبته بالبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، على أن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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النصر يقترب من السومة:-

أشارت التقارير الصحفية إلى سعي إدارة نادي النصر إلى التعاقد مع النجم السوري عمر السومة لتدعيم صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن العالمي كان قد قدم عرض رسمي لضم السومة في صيف 2018، قبل أن تفشل الصفقة بعد تدخل شخصيات أهلاوية كبيرة.

ويتواجد السومة في المركز الرابع من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 7 أهداف، خلف الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، وعبد الرازق حمد الله مهاجم النصر في الصدارة برصيد 10 أهداف لكل منهما، فيما يأتي لاعب الهلال كارلوس إدواردو في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

يذكر أن السومة انضم إلى النادي الأهلي في عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، وشارك مع الراقي في 165 مباراة، سجل خلالهم 151 هدفًا وصنع 21 آخرين.

