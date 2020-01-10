رياضة | رسميًا.. أرنولد لاعب الشهر في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. أرنولد لاعب الشهر في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الظهير الأيمن الإنجليزي أليكسندر أنولد لاعب ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عن شهر ديسمبر الماضي.

وقدم أرنولد مستوى مبهر مع فريقه ليفربول حيث ساهم في تحقيق الريدز للفوز بالمباريات التي خاضها في شهر ديسمبر.

وسجل أرنولد هدفًا في مرمى ليستر سيتي وصنع 3 أهداف أخرين خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يحتل فريقه صدارة البريميرليج.

وأصبح أرنولد أول ظهير يُحقق هذه الجائزة مٌنذ ميكا ريتشاردز لاعب مان سيتي في عام 2007