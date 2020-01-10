رياضة | أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو الأهلى عدم الاهتمام بما يتردد عن تقديم نادى الزمالك شكوى جديدة ضد محمود عبدالمنعم كهربا الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة الفريق لا تهتم بمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الأهلى ليس طرفًا فى محاولات الزمالك للتصعيد ضد كهربا، وهناك صحة فى جميع خطوات التعاقد التى قام بها النادى بضم اللاعب من صفوف أفيس البرتغالى لمدة 4 سنوات ونصف.

وتابع، ما يؤكد صحة موقفنا هو وصول البطاقة الدولية للاعب، ومشاركته فى المباريات محليًا وإفريقيًا.

وأكمل، لا نتوقع أن يتم إيقاف كهربا كما يرغب الزمالك خصوصًا أن الأهلى ليس له أى علاقة بأى أزمة، وأقصى ما يمكن توقيعه على اللاعب عقوبات مادية فقط بعد عام أو عامين.