رياضة | تفاصيل جديدة مثيرة بشأن صفقة نجم برشلونة وإنتر ميلان

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حرص موقع توتو ميركاتو الإيطالي، على تسليط الضوء على مواصلة إنتر ميلان مطاردته لأرتورو فيدال لاعب وسط فريق برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع الموقع، أن الأحداث التي شهدتها رحلة فريق برشلونة الى المملكة العربية السعودية لخوض مباريات السوبر الإسباني والضغط على فيدال من أجل الاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في يناير.

وأوضح الموقع أن كل من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بالإضافة الى كل من ميسي وسواريز وجوردي ألبا اجتمعوا مع اللاعب على متن الطائرة من أجل إقناعه بتنحية عرض الإنتر والاستمرار مع الفريق على الأقل حتى نهاية الموسم.

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وأضاف الموقع أن الليلة الماضية وعلى هامش هزيمة الفريق الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد بدأ فيدال المباراة في التكيل الأساسي بجوار كل من بوسكيتس ودي يونج ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه فعلًا وجهة نظر فالفيردي أم هو تم فرضه عليه من الأعلى.

وأضاف الموقع أن رسالة برشلونة تحمل في طياتها التأكيد على تمسكه باللاعب وعدم التفريط في خدماته بالإضافة الى أن النيراتزوري سيواجه صعوبات كبيرة من أجل الحصول على خدماته.

وأشار التقرير الى أنه بالنظر إلى كل شيء، لا يمكن أن يكون مبلغ الـ 12 إلى 14 مليون دولار الذي يسعى إنتر ميلان لشراء فيدال به كافيًا للجلوس على الطاولة مع البلوجرانا