رياضة | بعثة الأهلي تصل ولاية بولاوايو استعدادًا لموقعة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل ولاية بولاوايو استعدادًا لموقعة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، منذ قليل ولاية بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وسبق سمير عدلي، المدير الإداري البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم على ملعب المباراة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الغد.