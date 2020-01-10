اونلاين | لايف alostora مشاهدة مباراة التعاون والفتح كورة ستار بث مباشر مباراة التعاون اونلاين NOW

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يواجه يوم الجمعة نادى الفتح السعودى نظيره نادى التعاون السعودى ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى السعودى الممتاز.

من المقرر أن تقام المباراة بين نادى التعاون و نادى الفتح السعودى في تمام الساعة الخامسة و خمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة .

و من المقرر أن تقام المباراة علي أستاد الملك عبد الله الرياضي و ستذاع المباراة علي قناة السعودة الرياضية 2.

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و يحتل نادى التعاون السعودى المركز الساسع برصيد اثنين وعشرين نقطة بفارق خمس نقاط عن نادى الهلال في المركز الثانى .

و يحتل نادى الفتح المركز الرابع عشر برصيد تسع نقطة بفارق أربع نقاط عن نادى الاتحاد في المركز الثالث عشر .

و يطمح نادى التعاون السعودى في الوصول الي المركز الثالث علي أقل و يفرقه عن نقطتين فقط يحتله نادى الوحدة.

بينما يطمح نادى الفتح السعودى في الوصول الي مركز هادئ في منتصف الجدول لضمان بقائه في الدورى الموسم القادم.