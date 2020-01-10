لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يتسبب في إصابة والده ويتجاهل توبيخ والدته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كثيرا ما يخرج بعض لاعبي التنس عن شعورهم خلال المباريات، نظرا لتأخرهم في النتيجة أو عدم اكتمال لياقتهم البدنية التي لا تسمح لهم بمجاراة منافسيهم، مما يضطرهم إلى العصبية والخروج عن المألوف.

لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، تسبب في إصابة والده أبوستولوس، وذلك أثناء مجريات المباراة التي جمعته باللاعب الأسترالي نيك كيريوس، وذلك ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين للتنس.

اللاعب ستيفانوس تسيتسيباس كان قد غضب بشكل مبالغ فيه بعد خسارته المجموعة الأولى للمباراة التي تدخل ضمن منافسات المجموعة السادسة، بنتيجة 6-7.

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اللاعب قام بضرب لوحة إعلانية بقوة ياستخدام مضربه، كانت بالقرب من المقعد الذي كان يجلس عليه قائد الفريق اليوناني ووالده في نفس الوقت (أبوستولوس)، قبل أن يسدد ضربة أخرى لمقعده، لكن المضرب لامس الذراع الأيمن لوالده، ما تسبب في إصابة هذا الأخير على مستوى الكوع.

الأب ظهر مصدوما من تصرفات ستيفانوس، وعندما شعر بألم الضربة التي تلقاها على مستوى الكوع، عاتب ابنه قبل أن يهرول إلى المقاعد الخلفية، ليجلس مع بقية أعضاء منتخب اليونان.

والدة ستيفانوس، تدخلت لتهدئة ابنها وتوبيخه في نفس الوقت، لكن الأخير تجاهلها ولم يعر لها أي اهتمام لتعود غاضبة إلى مكانها.. وخسر تسيتسيباس المباراة بنتيجة 7-6 و6-7، و7-6.