شاهد ردة فعل ساديو ماني بعدما وصف بـ«الملك».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم الستغالي ساديو ماني، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، ردة فعل تلقائية عندما وصفه أحد المصورين بـ”الملك” خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب أفريقيى لعام 2019.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كان قد نشر على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر ردة فعل ساديو ماني، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بعدما وصفه أحد المعجبين بـ “الملك”.

ساديو ماني ظهر في الفيديو، وهو يجلس على الكرسي المخصص لأفضل لاعب في أفريقيا، ويلتقط صورا تذكارية، وعندما وصفه أحد المعجبين بـ”الملك”، رد السنغالي سريعا قائلا: “لا لا لا.. لست بالملك”.

نجم منتخب السنغال وليفربول، كان قد توج بلقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية للمرة الأولى في مسيرته، في حفل ضخم أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

Advertisements

اللاعب السنغالي تفوق على كل من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الذي جاء في المركز الثاني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حل ثالثا.

اللاعب السنغالي ساديو ماني، كان قد غادر مطار الغردقة الدولي، في طريقه إلى إنجلترا بعد رفض إدارة نادي ليفربول سفر اللاعب إلى السنغال كما كان محددا له من قبل.

وكان من المقرر أن يغادر اللاعب مطار الغردقة، إلى السنغال للاحتفال بفوزه بلقب أحسن لاعب، وبالفعل حضر إلى مطار الغردقة، بصحبة الحرس الخاص به والمدربين بالإضافة إلى مندوبين من السنغال، وقبل مغادرة اللاعب، تلقى تعليمات من نادي ليفربول بضرورة السفر الى إنجلترا مباشرةً لارتباط الفريق بمباراة مهمة أمام نادي توتنهام .