ديفيد بيكهام يتفنن في سكب الشاي المغربي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار النجم الإنجليزي الشهير، ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا وريال مدريد السابق، مدينة مراكش المغربية، لقضاء عطلة رأس السنة والاستمتاع بالجو المشمس هناك.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد وصل ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، المغنية السابقة في مجموعة البوب النسائية الشهيرة “سبايس جيرلز”، وأبناؤه الثلاثة إلى مراكش، بعد أن احتفلوا بقدوم العام الجديد بمنزلهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدولي الإنجليزي السابق، يبدو أنه قد أعجب بالشاي المغربي، حتى أنه تعلم طريقة خاصة في سكبه لا يتقنها إلا السكان المحليون.

ديفيد بيكهام نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يصب الشاي بالطريقة المغربية، وذلك برفع اليد بالإبريق، أو (البراد) كما يحلو للمغاربة تسميته، فوق الكؤوس، وذلك لتبريد الشاي قليلا، ولكي يعطي رغوة تدل على أن مذاقه جيد.

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لاعب مانشستر يونايتد السابق، أرفق الفيديو بتغريدة قال فيها: “شاي مراكشي”، في إشارة إلى مدينة مراكش.

بيكهام البالغ من العمر 44 عاما، يقضي عطلة برفقة أسرته في المغرب، حيث ظهر في سلسلة من اللقطات على إنستجرام وهو يداعب ويحتضن أطفاله وزوجته بالمغرب .

كما نشر بيكهام أيضًا صورة مع زوجته فيكتوريا صاحبة الـ 54 عامًا، وهو يلف ذراعه حول كتفيها، في أجواء مغربية.