محمود حسن تريزيجيه سفيرا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2020، على النجم المصري محمود حسن “تريزيجيه”، لاعب وسط مهاجم فريق آستون فيلا الإنجليزي، ليكون سفيرا للمعرض ضمن مبادرة سفراء المعرض.

تريزيجيه سيزور المعرض وسيتم إعلان كافة تفاصيل المعرض في مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وسفير السنغال.

وينطلق المعرض في 22 يناير 2020 في مركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولي، ويأتي المعرض تحت شعار “مصر أفريقيا ثقافة التنوع”، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.

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الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب ومدير الأنشطة الثقافية والفنية، كشف سفير النسخة المقبلة من معرض الكتاب، وأعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، سيكون سفيرا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب، وجه الشكر لتريزيجيه قائلًا: “شكرًا للكابتن محمود تريزيجيه ابن مصر الجميل”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكتاب أطلقت مؤخرا مبادرة “سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب” لأول مرة في تاريخ المعرض، وتعتمد المبادرة على اختيار عدد من الشخصيات المصرية العالمية ليمثلوا المعرض في المحافل الدولية والعالمية للترويج للوجه الثقافي المصري وزيادة وعي الشباب بالقراءة.