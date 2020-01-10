شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يفوز بجائزة لاعب شهر ديسمبر في البريميرليج والان مع التفاصيل

الجمعة 10 يناير 2020 أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، عن فوز ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر الماضي.

Advertisements وتوج أرنولد بالجائزة بعد المنافسة مع الأرجنتيني إيمي بوينديا مُهاجم فريق نورويتش سيتي، بالإضافة إلى كاليفريت ليوين مُهاجم إيفرتون. وتنافس أيضا على كل من كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وداني إنجز مُهاجم ساوثهامبتون؛ وأداما تراوري جناح وولفرهامبتون بالإضافة إلى جيمي فاردي مُهاجم ليستر سيتي وبن فوستر حارس مرمى واتفورد. وتألق الدولي الإنجليزي مع ليفربول في الشهر الماضي، حيث نجح في تسجّيل هدفًا وصنع ثلاثة أهداف.

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