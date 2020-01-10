الاتحاد الإسباني يعلن عن الطاقم التحكيمي لـ نهائي كأس السوبر الإسباني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أعلن الإتحاد الإسباني ظهر اليوم الجمعة، عن الطاقم التحكيمي الذي سـيدير نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد القادم، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويلتقي أتلتيكو مدريد أمام الجار ريال مدريد في المباراة النهائية، حيث تأهل الملكي أول أمس للنهائي، بعد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف، في حين تأهل الأتلتيي بعد الفوز على برشلونة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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حيث جاء الحكم سانشيز مارتينيز حكمًا للساحة، بينما الحكم إخناسيو فيلانويفا حكمًا للڤار.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

تقام المباراة يوم الأحد القادم، 12 يناير، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD 1و KSA SPORTS HD3.