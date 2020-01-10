شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة سعد سمير للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المقرر أن يعود سعد الدين سمير، مدافع النادي الأهلي إلى مصر، بعد الانتهاء من اجراء العملية الجراحية في وتر أكيليس، والتي أجراها لاعب القلعة الحمراء في ألمانيا، عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.

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وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

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وصلت بعثة فريق الاهلى ولاية بولاوايو، منذ قليل، إلى ولاية بولاوايو التى تحتضن مباراة الأهلى مع بلاتينيوم غدا، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم على ملعب المباراة.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت هرارى ظهر الأربعاء الماضى بعد رحلة استمرت 12 ساعة، تخللها ترانزيت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهرارى يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم استعدادا لمواجهة الغد.

وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.