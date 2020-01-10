شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى: شكرا للزملاء رمضان صبحى ورونالدو لاختيارى كأفضل لاعب فانلة حملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعفوية وخفة دم، نشر مشجع النادى الأهلى الشهير، أمح الدولى، وهو من أصحاب الهمم، صورة له، وقام بتركيب كل من رمضان صبحى لاعب الأهلى، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالى، ليقارن نفسه بهما.

صورتا رونالدو ورمضان صبحى، يظهران فيها بنفس الشكل، وهم يحتفلان بنفس الطريقة، التي تبرز عضلات جسمهما، فيما تضم الصورة معهما أمح الدولى، والذى ارتدى "فانلة حملات".



أمح الدولى

وعلق أمح على الصورة قائلا: "امح الدولى رقم واحد فى مصر شكرا للزملاء كريستيانو و رمضان صبحي على تكريمي بافضل لاعب بفانلة حملات شكرا".

Advertisements

وقد تفاعل مع الصورة كل من أحمد الشيخ، جناح النادى الأهلى، والمعروف بعلاقته القوية مع أمح، وكذلك حارس مرمى النادى الأهلى السابق أمير عبد الحميد.

وكان أمح قد نشر صورة حديثة له من داخل النادى الاهلى عبر حسابه الرسمى لموقع "انستجرام" أمس الأول الأربعاء حيث التقط صورة تذكارية بجانب حائط بطولات النادى الأهلى ودرع الدورى، وعلق قائلا "صباحكو أهلاوي من داخل التتش"، كما نشر صورة تجمعه بالمهندس عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى وكتب: "المهندس عدلى القيعي بيقولكو معايا صباح الخير يا اهلاوية".

وفى وقت سابق، احتفل لاعبا النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ بعيد ميلاد المشجع الأهلاوى أمح الدولى، حيث حرص اللاعبان، واللاعب عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والممثل الشاب كريم عفيفى على الاحتفال بعيد ميلاد أمح، قبل عدة أيام، وقال أمح على حسابه على إنستجرام "أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه ربنا يخليك ليا يا شيخ وتجيب هاتريك السنة ديه وأشوفك أحسن لاعيب ف الدنيا كلها كان أحلى عيد ميلاد فى حياتى ربنا يخليك ليا يارب يا سبب فرحتى".