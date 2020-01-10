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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع فيس بوك بعيد ميلاد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء، والذى أكمل اليوم عامه الـ24، حيث ولد لاعب الزمالك فى 10 يناير عام 1996، وانضم إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضى، بعد رحلة احترافية خاضها فى نادي موريرينسي بالدوري البرتغالي.
وكتبت صفحة الزمالك: عيد ميلاد سعيد للاعبنا أحمد سيد 'زيزو' .
الزمالك يحتفل بعيد ميلاد زيزو قبل مواجهة زيسكو
احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر حسابها على موقع فيس بوك، بعيد ميلاد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء، والذي أكمل اليوم عامه الـ 24، حيث ولد لاعب الزمالك في 10 يناير عام 1996، وانضم إلى القلعة البيضاء في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي، بعد رحلة احترافية خاضها في نادي موريرينسي بالدوري البرتغالي.
وكتبت صفحة الزمالك: عيد ميلاد سعيد للاعبنا أحمد سيد 'زيزو' .
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي يبحث الزمالك خلالها عن فوز مريح يقرب الأبيض من التأهل للدور التالي في البطولة بعد بداية غير موفقة في دور المجموعات والخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي.
من المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم الرباعي مصطفي محمد واشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد مصطفي زيزو
الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة امام اول أغسطس الانجولي ن وتعادل امام زيسكو الزامبي وخسر امام مازيمبي الكونغولي، فيما يأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.
فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارة وحيدة امام مازيمبي الكونغولي، وتقام مباراة الزمالك وزيسكو بحضور 10 آلاف مشجع بناء على موافقة الجهات الامنية.
زيزو
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