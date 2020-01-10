شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب سابق للزمالك يزاحم صدقى ونبيه وجلال على تدريب سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى سموحة فى مفاوضات مع أكثر من مدرب لتولى القيادة الفنية للفريق السكندرى، خلفا لحسام حسن الذى استقال من منصبه عقب الهزيمة التى منى بها فريقه من وادى دجلة فى الجولة الثانية عشرة من عمر الدورى.

ويزاحم المدرب المرشح لسموحة عدد من المدربين، أبرزهم أسامة نبيه مدرب عام المنتخب الوطنى الأسبق، وخالد جلال مدرب الزمالك الأسبق، وحمادة صدقى المدير الفنى للهلال السودانى حالياً ومدرب الفريق السكندرى السابق.

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ويسابق مسئولو سموحة الزمالك للاتفاق مع أحد المدربين على تولى القيادة الفنية، فى ظل ارتباط الفريق بمباريات الدورى وفى مقدمتها مباراته ضد حرس الحدود فى الجولة الـ13 من عمر الدوري، والتى يتولى فيها حسام حسن المسئولية قبل رحيله.

وفى وقت سابق، أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أنه لا يوجد خلفات بينه والجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن خلال الفترة الماضية وأن العلاقة بينهم أكثر من رائعة .

ونشر فرج عامر خلال صفحته على فيس بوك قائلا، "لم ولن يحدث أى خلاف على الإطلاق بينى وبين حسام حسن أو إبراهيم حسن بالعكس هم إخوة أصغر لى وبحترمهم واقدرهم وعلاقتنا أسرية وإنسانية وممتدة العمر كلة ونادى سموحة أسعده وجود التوأم حسن، وحاولت إثنائهم عن الاستقالة ولكنى أحترم رغبتهم وظروفهم وارتباطاتهم " .