شكرا لقرائتكم خبر عن "طول القامة" شرط تاكيس جونيس فى صفقات دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لوادى دجلة، تميز الصفقات الشتوية بطول القامة لتدعيم صفوفه فى الفترة الحالية، ويرغب جونيس فى التعاقد مع لاعبين يتميزون بطول القامة لسد الثغرة التى يعانى منها الفريق فى الوقت الحالى بقصر قامة اللاعبين والتى تتسبب فى عدم القدرة على التعامل مع الكرات العالية سواء فى الدفاع أو الهجوم.

وفتح مسئولو وادى دجلة ملف تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول مع اليونانى تاكيس جونيس خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، ومن المقرر أن يعقد المسئولون جلسة مع المدير الفنى لبحث متطلباته والسعى للتعاقد مع العناصر التى سيطلب ضمها من أجل تدعيم صفوف الغزلان بما يحقق المطلوب فى المرحلة المقبلة، لاسيما أن وادى دجلة سيحتاج لدعم قوى فى أغلب صفوفه، خاصة الدفاع والهجوم، نظرًا لكون الفريق يعانى من أزمة دفاعية كبرى بخلاف الفرص السهلة التى تهدر وتحتاج لمهاجم من طراز خاص لترجمة السيطرة لأهداف.

وأعرب تاكيس عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على سموحة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

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وأكد تاكيس جونيس أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد.

وأضاف المدير الفنى لوادى دجلة أنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا أنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه.

وبهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى.