شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك VS زيسكو × 7 سيناريوهات.. تعرف عليها مع "سوبر كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 7 سيناريوهات لتخطى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التي تقام باستاد السلام اليوم، الجمعة، بالجولة الرابعة، والذى يحتل صدارتها مازيمبى الكونغولي برصيد 7 نقاط، ويقع الأبيض فى الوصافة برصيد 4 نقاط، بينما يحل زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس (بريمير دي أوجوستو) الأنجولى المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطتين لكل منهما.

وحصد الزمالك فى الثلاث مواجهات الأولى نقاطه من انتصار على أول أغسطس داخل الديار، وتعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لكل فريق على ملعب الأخير، وسبقهما هزيمة على يد مازيمبي الكونغولي. ويتبقى للزمالك 3 مباريات فقط (9 نقاط) فى المجموعة، حيث يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبى اليوم في الجولة الرابعة، ويواجه فريق مازيمبى الكونغولى بالقاهرة يوم 15 من نفس الشهر بالجولة الخامسة، ويختتم منافسات المجموعة بالخروج لملاقاة فريق أول أغسطس الأنجولي 1 فبراير المقبل. Advertisements سوبر كورة يستعرض سيناريوهات تخطى الزمالك دور المجموعات .. لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

ويفتح استاد السلام أبوابه للجماهير فى الرابعة عصر اليوم، الجمعة، وتغلق بعد 4 ساعات، قبل انطلاق مباراة النادى الزمالك وزيسكو يونايتد فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.