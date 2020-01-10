موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني

الجمعة 10 يناير 2020

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

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ويلتقي أتلتيكو مدريد أمام الجار ريال مدريد في المباراة النهائية، حيث تأهل الملكي بالأمس للنهائي، بعد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

تقام المباراة يوم الأحد القادم، 12 يناير، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD 1و KSA SPORTS HD3.