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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يناير 2020
تقام اليوم الجمعة 10-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة النصر أمام الاتحاد في الدوري السعودي.
حيث يلتقي الزمالك المصري أمام زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف النصر نظيره الاتحاد، في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
شبيبة القبائل ضد الرجاء المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
الزمالك ضد زيسكو، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الحزم ضد الشباب، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
التعاون ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.
النصر ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
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