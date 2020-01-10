شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تصل ولاية بولاوايو لمواجهة بلاتنيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الاهلي ولاية بولاوايو منذ قليل ولاية بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وسبق سمير عدلي، المدير الإداري البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم على ملعب المباراة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الغد.

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وأشاد محمد فهمى، السفير المصرى فى زيمبابوى، باحترافية مسئولى الأهلى فى التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهرارى لمواجهة بلاتنيوم ستارز السبت بولاية بولاوايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولى الأهلى بتاريخ 11 ديسمبر الماضى تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الامور سواء فندق الاقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هرارى إلى بولاوايو والعودة وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة