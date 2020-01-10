شكرا لقرائتكم بيراميدز يرسل 25 دعوة للمصري قبل مواجهة الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة المصرى البورسعيدى من نادى بيراميدز 25 دعوة تمهيداً لمباراة الفريقين معاً والمقررإقامتها فى السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد 30 يونيو بالقاهرة ، وينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عصر اليوم، الجمعة، فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه فريق بيراميدز.

ايهاب جلال المدير الفنى للفريق أعلن قائمة لاعبيه المنتظمين فى المعسكر والتى تضم 21 لاعبًا، من بينهم الثنائى غير المقيد أفريقيا محمد جابر والايفوارى شيخ موكورو، واللذين يتم تجهيزهما لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدورى والكونفيدرالية، وإلى جوار جابر وموكورو جاءت القائمة على النحو التالى:

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته.

فى خط الظهر : أحمد شوشة، محمود حمد، عمر كمال عبد الواحد، كريم العراقى، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدى.

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فى خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، حسن على، اسلام عطية، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، أحمد ياسر، مفتاح طقطق.

فى خط الهجوم : محمود وادى، أوستين أموتو.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.