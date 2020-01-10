شكرا لقرائتكم محمد حلمي يزاحم صدقي ونبيه وجلال على تدريب سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي سموحة في مفاوضات مع أكثر من مدرب لتولي القيادة الفنية للفريق السكندري، خلفا لحسام حسن الذي استقال من منصبه عقب الهزيمة التي مني بها فريقه من وادي دجلة في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري.

ودخل محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك دائرة الأسماء المرشحة لتدريب سموحة في الفترة القادمة، لاسيما وأنه لا يرتبط بنادي في الفترة الحالية، منذ رحيله عن تدريب الفارس الأبيض.

ويزاحم محمد حلمي أكثر من مدرب على تدريب سموحة وخلافة حسام حسن، أبرزهم أسامه نبيه مدرب عام المنتخب الوطني الأسبق وخالد جلال مدرب الزمالك الأسبق، وحمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني حاليا ومدرب الفريق السكندري السابق.

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ويسابق مسئولو سموحة الزمالك للاتفاق مع أحد المدربين على تولي القيادة الفنية، في ظل ارتباط الفريق بمباريات الدوري وفي مقدمتها مباراته ضد حرس الحدود في الجولة الـ13 من عمر الدوري، والتي يتولي فيها حسام حسن المسئولية قبل رحيله.

وفي وقت سابق ، أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أنه لا يوجد خلفات بينه وبين الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن خلال الفترة الماضية وأن العلاقة بينهم أكثر من رائعة .

ونشر فرج عامر خلال صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " لم ولن يحدث اي خلاف علي الاطلاق بيني وبين الكابتن حسام حسن أو الكابتن ابراهيم حسن بالعكس هم اخوة اصغر لي وبحترمهم واقدرهم وعلاقتنا اسرية وانسانية وممتدة العمر كلة ونادي سموحة أسعده وجود التوأم حسن ،وحاولت اثناءهم عن الاستقالة ولكني احترم رغبتهم وظروفهم وارتباطاتهم " .