كيف استقبل صلاح زميله ساديو ماني بعد فوزه بجائزة «الأفضل» في إفريقيا 2019 ؟

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صوراً لتدريبات لاعبي الفريق استعداداً لمواجهة توتنهام غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وظهر النجم العربي المصري محمد صلاح وهو يستقبل زميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، عقب وصوله إلى مدينة ليفربول لخوض تدريب الفريق، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019.
وظهرت الابتسامة على وجه صلاح وماني قبل انطلاق تدريبات الفريق.
والثلاثاء الماضي، توّج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، خلال حفل أقيم بمدينة الغردقة، بعد صراع مع زميله في ليفربول محمد صلاح، والدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.
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