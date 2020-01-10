"سوبر كورة" ينفرد بنشر تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد "سوبر كورة" بنشر تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة فى العام المالي 2018 – 2019 والتى كشفت الكثير من المفاجآت المثيرة وتخص المجلس السابق الذى تمت إقالته عقب الخروج المهين للمنتخب الوطنى الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت الصيف الماضى بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة بالتاريخ.

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وكانت سوبر كورة كشف فى وقت سابق مفاجآت بالجملة فى ميزانية اتحاد الكرة وكواليس تكشف عدم المسئولية وحالة اللامبالاة التى أصابت صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها الصيف الماضى وشهدت وداع الفريق من دور الستة عشر أثر هزيمته المذلة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى استضافها استاد القاهرة الدولي، بعدما عكست الأرقام الفارق بين المنتخبين الأول والأولمبي بقيادة شوقي غريب.

وعلى صعيد المدربين تكبدت خزينة اتحاد الكرة 17 مليون جنيه رواتب المدربين المصريين بالكامل بما فيهم المساعدين والذي يتقدمهم شوقى غريب الذي يحصل على 3 ملايين جنيه تقريباً سنوياً مقابل 38 مليون جنيه للمدرب الأجنبي ما يعني ان المدرب المصري يوفر ملايين الجنيهات إذا ما أتيحت له الفرصة للتعبير عن مستواه الخططي مع الفراعنة وهو الأمر الذي سبق وأن حدث مع حسن شحاتة خلال الفترة التي تولى فيها المسئولية في بداية الألفية الحالية.