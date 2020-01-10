شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل بطولة حورس 3 للووشو كونغ فو بمشاركة 3 منتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو برئاسة محمد عاشور مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل بطولة حورس 3 التى تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتضم لأول مرة ثلاثة منتخبات مصر والصين والأردن، وأقيم المؤتمر بالصالة الدولية بنادى اتحاد الشرطة فى حضور السفير الصينى والمستشار الثقافى وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكونغ فو ولاعبى المنتخبين.

ورحب محمد عاشور بالحضور فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح المؤتمر وشدد خلالها على أهمية إقامة هذا المهرجان بعد نجاحه العامين الماضيين، حيث يمثل فرصة عظيمة للتواصل بين أقدم حضارات على وجه الأرض وإضافة لتاريخ العلاقات بين البلدين، وقال عاشور إن إقامة هذه البطولة هذا العام بالتعاون مع السفير الصينى والملحق الثقافى وبعد نجاحها المبهر سابقا تقرر اشتراك ثلاثة منتخبات هذا العام المصرى والصينى والأردنى.

وكشف محمد عاشور أنه تم إدرج اللجنة الأوليمبية الدولية العاب الكونغ فو ضمن أولمبياد الشباب 2022 تمهيدا لإدراجها ضمن البرامج الأولمبى العالمى للكبار، ما سيعطى للعبة أهمية كبرى فى المستقبل ويساعد على توسيع قاعدة الممارسة بشكل أكبر، واشار الى ان سيتم إقامة معسكر مغلق للمنتخب المصرى بالصين قريباً.

فيما وجه السفير الصينى الشكر للاتحاد المصرى للووشو كونغ فو لإصراره على إقامة هذا الحدث للعام الثالث على التوالى وهو ما يساعد على مد جسور التواصل بين الشعبين الأقدم على وجه الارض والتبادل الرياضى والثقافى، وقال إن هذا العام تضم البطولة متسابقين على اعلى مستوى ومنهم من حقق بطولات دولية وقارية وان التنافس سيتم من خلال عشر اوزان وستكون البطولة ناجحه بشكل كبير على غرار البطولتين السابقتين

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وتبادل لاعبو المنتخبين الهدايا التذكارية والتميمة الخاصة بالبطولة، وقدم محمد عاشور درع تذكارى للسفير الصينى كما قدم مدرب المنتخب الصينى درع تذكارى للاتحاد المصرى.

وتقام البطولة غدا السبت بالصالة الدولية بنادى اتحاد الشرطة بالدراسة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفير الصينى والمستشار الثقافى وتفتتح البطولة باحتفالات وعروض الفنية رفيعة المستوى المقدمة من خبراء الجانبين الصينى والمصرى، وتقام الأدوار التمهيدية لجميع الأوزان فى تمام الساعة 11 صباحا على أن تقام الأدوار النهائية فى الساعة السادسة مساء.

ويمثل المنتخب الوطنى فى هذا اللقاء كريم خيرى وزن 48 كيلو وسيف محسن وزن 52 كيلو ومحمد احمد شاكر وزن 65 كيلو وانور عبد الله وزن 65 كيلو ومحسن احمد وزن 65 كيلو وجمعة رجب وزن 70 كيلو وايمن جلال وزن 80 كيلو وفارس عبد الجواد وزن 85 كيلو وخالد فتحى وزن 90 كيلو وياسمين سليم وزن 48 كيلو ومنة الله محمد وزن 75 كيلو.

ويقود المنتخب المصرى احمد فرج مشرف عام على المنتخبات ونبيل النجدى المدير الفنى وايهاب عبد المنعم مدرب عام واحمد عادل ومحمد خلف واسلام نجيب مدربين والدكتور صلاح اشرف مخطط الاحمال واحمد ابراهيم ومصطفى كمال وخالد السيد اداريين .