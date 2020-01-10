شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يحتفل بعيد ميلاده الـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر، اليوم بعيد ميلاده الـ24، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء فيى10 يناير عام 1996 بسيناء، فى أسرة كروية، حيث يلعب شقيقه الأكبر صالح جمعة فى النادي الأهلي، فيما التحق شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة بقطاع الناشئين بالزمالك مؤخراً اقتداءً بشقيقه عبد الله، الذى تألق مع الفريق الأبيض ليفرض نفسه على التواجد مع منتخب الفراعنة.

عبد الله جمعة بدأ مسيرته الكروية فى نادى إنبي، ليسير على خطى شقيقه الأكبر صالح، ومن خلال الفريق البترولي خاض عبد الله تجربة احترافية قصيرة بالدوري الألمانى، إلا أنه لم يتحمل مشاق الغربة ليعود سريعاً إلى الدورى المصرى عبر بوابات إنبى مجدداً، ثم ينتقل إلى النادى المصرى، وبعد تألق كبير تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر الفريق البورسعيدى السابق.

ويغيب عبد الله جمعة عن قائمة نادى الزمالك التي تستعد لمواجهة زيسكو الزامبي، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المواجهة التى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة زيسكو عودة العديد من عناصره الأساسية، وعلى رأسهم محمود علاء وطارق حامد وفرجانى ساسى ومصطفى محمد بعد إراحتهم من لقاء طنطا السابق فى الدورى، بخلاف استعادة جهود حازم إمام بعد تعافيه من إصابة السمانة، بينما استمر غياب شيكابالا عن الفريق، وكذلك استبعاد محمد عبد الغنى لعدم الجاهزية حيث يعانى من إجهاد فى العضلة الأمامية، وعبد الله جمعة.

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضهم، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الأفريقية.