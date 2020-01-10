شكرا لقرائتكم خبر عن السورى مؤيد العجان يستعجل الإسماعيلى لحسم مصير الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجل السورى مؤيد العجان، الظهير الأيسر للوحدة السورى، مسئولى الاسماعيلى لحسم مصير صفقة انتقاله لقلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتحدث وكيل أعمال اللاعب مع مسئولى الدارويش مطالباً إياهم بسرعة حسم موقفهم، سواء بالقبول أو الرفض، حتى يتسنى للاعب حسم مصيره قبل غلق باب القيد الشتوى، وكانت مفاوضات الإسماعيلى مع مؤيد العجان قد تجددت مرة أخرى بعد فشل الدراويش فى العثور على ظهير أيسر مميز بالدورى المصرى.

وكان الإسماعيلى قد دخل مفاوضات مكثفة مع الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان فى الصيف الماضى لتدعيم الجبهة اليسرى التى تعانى بعد رحيل طارق طه لـ بيراميدز، وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك، وعرض الإسماعيلى دفع 100 ألف دولار لاستعارة العجان مع دفع 100 ألف دولار أخرى للاعب، فيما رفض الوحدة السورى هذا المبلغ وطلب الحصول على 150 ألف دولار نظير الإعارة.

ويعكف الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على دراسة مباراة طلائع الجيش مع حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد جريندو هاتريك، لدراسة مواطن القوة والضعف لدى الطلائع قبل الظهور الأول للمدرب الفرنسى فى الإيجيبشن ليج والمقرر له الأحد المقبل فى مباراة الإسماعيلى مع الطلائع بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام باستاد الإسماعيلية.

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ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".

السلحدار أنجز مهمته بنجاح وقاد الدراويش فى 9 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مباريات ليقود الإسماعيلى للتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الإعلاميين بهدف دون رد، كما نجح فى قيادة الفريق الأصفر لوضع قدم للتأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعدما فاز فى مباراة الذهاب بالإسكندرية على زعيم الثغر بهدف دون رد، بينما فاز المقاصة ونادى مصر بالدورى وتعادل مع طنطا وانبى وخسر من الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز.