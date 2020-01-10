شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جود جمال لاعبة السلة: بحب دنيا سمير غانم والرياضة "حتة من قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى جود محمد جمال لاعبة سلة سبورتنج، والتى ورثت حب اللعبة من والدها محمد جمال الدين، والذى له باع طويل فى ملاعب السلة، ومخطط أحمال المنتخب فكان معها الحوار التالى..



جود جمال

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب الأغانى جدا، فى وقت الفراغ بحب أغنى

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بكل أنواعها سواء بالصوص الأحمر أو بشاميل



جود مع والدها

من نجمك المفضل؟

أحمد عز وأحمد حلمى كل أفلامهم حلوة .

من هو مطربك المفضل؟

محمد حماقى أغانيه وألبوماته جميلة وبحب أسمعها.



فى احد المناسبات

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

ستيفن كيرى نجم السلة المعروف، فهو مثلى الأعلى.

لما تتعاكسى فى الشارع ما رد فعلك وممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا طبعا.. مش هرد ومش هستخدم العنف هتجاهل الموقف.



جود وأسرتها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

دنيا سمير غانم بحبها جدا كل حاجة بتعملها حلوة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال أسهل فى التعامل والتحرك لكن الفورمال له وقته ومناسباته.



جود ووالدتها

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

أكيد شخص رياضى لأنه هيقدر ظروف التدريبات والبطولات.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

لا طبعا .. هرفض لأنى لا أستطيع أن أترك الرياضة لأنها جزء منى "مقدرش دى حتة من قلبى".