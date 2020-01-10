شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي يتحدث عن "ظلم" ملعب رادس وقوة بلاتينيوم فى "الجناحين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلى ، أن جميع اللاعبين والجهاز الفنى لديهم هدف واحد من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا غدا، السبت، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فى ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة التى يسعى الأهلى للتربع على قمتها، وهو ما يضاعف من قوة وأهمية مباراة غدا.

وقال أيمن أشرف، إن الفوز على بلاتينيوم سيزيد من فرص الأهلى فى التأهل كأول المجموعة، خاصة أن المباراة التالية ستكون أمام النجم الساحلى فى مصر، والفوز بها هى الأخرى سيكون ضروريا لوضع قدم فى الدور التالي.

وأشار أيمن أشرف إلى أن بلاتينيوم يملك خط هجوم جيد، وهو فريق محترم فى المجمل، وتكمن قوته فى الجناحين الأيمن والأيسر، ولاعب خط الوسط المدافع، لكن الأهلى يمتلك أيضا لاعبين مميزين، ولديهم خبرات كبيرة فى المباريات الأفريقية وقادرون على العبور بالأهلى إلى بر الأمان فى المباراة المقبلة.

وأضاف أشرف أن الفترة الأخيرة شهدت ضغطا مكثفا للمباريات، ما جعل رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، يمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة إف سى مصر بالدورى من أجل التقاط الأنفاس، ثم الاستعداد مجددا لمواجهة بطل زيمبابوي.

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وأشار مدافع الفريق إلى أن الأهلى يسعى دائما لحصد جميع الألقاب والوصول لرقم واحد فى أى بطولة يشارك بها، مؤكدا أن هناك رغبة ملحة لدى جميع اللاعبين لتحقيق اللقب الأفريقى الغائب عن الفريق منذ عام 2013؛ لإسعاد الجماهير الوفية التى لا تتأخر أبدا عن المؤازرة.

وأكد أيمن أشرف أن الانتصارات المتتالية التى حققها الأهلى فى الدورى تمنح الفريق دفعة للأمام، وتدفعه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، إلى جانب الثلاث نقاط، لكنها أيضا تسبب مزيدا من الضغوط على اللاعبين لأن الأهلى وجماهيره لا يقبلون الخسارة.

ورفض أيمن أشرف نغمة أن الأهلى حسم لقب الدورى بعد عشر انتصارات متتالية، مؤكدا أن الموسم مازال طويلا ضاربا المثل بالموسم الماضي، وكيف تمكن الأهلى من حسم لقب الدوري، رغم أنه كان متأخرا بفارق نقاط كبير من النقاط فى الدور الأول لكن بمزيد من الإصرار والتحدى وبذل الجهد المضاعف نجح الأهلى فى التتويج بالدرع، وبالتالى فإن المنافسة على البطولة المحلية مازال قائما لحين حسمها رقميا بشكل رسمي.

وأوضح مدافع الأهلى أنه سعيد جدا بالثقة مستر فايلر ويتمنى أن يكون دائما على قدر تلك الثقة من خلال بذل المزيد من الجهد والعرق فى التدريبات والمباريات، وقال أيمن أشرف إنه تعرض لظلم كبير فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلى التونسي، عندما تعرض لطرد غير مستحق فى ملعب رادس مؤكدا، أن المخالفة التى تسببت فى حصوله على الكارت الأحمر لا تستحق فى الأساس بطاقة صفراء لكن حكم اللقاء كان له رأى آخر، وتعرضت للظلم بشكل كبير لكن ــ الحمد لله على كل شيء ـ .

وأشار مدافع الأهلى إلى أن فايلر تحدث معه عقب مباراة النجم الساحلي، وقال إن الكرة لا تستحق الكارت الأصفر، وطالبه بنسيان الأمر، ونصحه بالتركيز فيما هو قادم، وقال له: «أديت دورك ولم تخطئ لكن الحكم هو من أخطأ».