شكرا لقرائتكم خبر عن الكفراوى يشيد بدور سفير مصر فى زيمبابوى مع بعثة الأهلى قبل مواجهة بلاتنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى، بجهود محمد فهمي السفير المصرى فى زيمبابوى، ورانيا البحبوحى مستشار السفارة، وجميع أفراد الطاقم الذين يبذلون جهودا كبيرا؛ من أجل العمل على راحة البعثة، وتوفير كافة احتياجاتها، مؤكدا أن السفارة المصرية فى زيمبابوى نموذج مشرف للدبلوماسية المصرية.

وأضاف الكفراوى أن الأمور تسير بشكل جيد، والجميع يعيش فى حالة من التركيز الشديد؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم غدا السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأشار عضو مجلس الأهلى إلى أن الجميع يعلم مدى أهمية المباراة، فى ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة؛ من أجل التأهل للدور التالي، وهناك حالة من الاستنفار بين جميع اللاعبين للحصول على نقاط المباراة الثلاث والتقدم خطوة كبيرة فى صراع المجموعة.

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وأكد رئيس بعثة الأهلى أن لديه ثقة كبيرة فى قدرة لاعبى الأهلى على تخطى عقبة بلاتينيوم، بما يملكونه من خبرات كبيرة، خاصة فى المباريات الأفريقية التى تحتاج إلى تعامل خاص، وهو أمر يملكه لاعبو الأهلي.

وأضاف الكفراوى أنه يعقد اجتماعات يومية مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، وحل أى مشاكل أو عقبات تواجهها؛ لعدم التأثير على استعدادات الجهاز الفنى واللاعبين.

وقال الكفراوى، إن أكثر ما يقلقه هو التغيرات المستمرة فى حالة الطقس، الأمر الذى قد يؤثر على أداء الفريق، خاصة أن الأهلى أدى مرانه الأول الأربعاء تحت الأمطار، قبل أن يتحسن الجو نسبيا فى اليوم التالي، وتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو غدا السبت خلال مواجهة بلاتينيوم.

ويحرص محمد فهمى سفير مصر فى زيمبابوى على حضور تدريبات الفريق فى الملعب الوطنى بالعاصمة الزيمبابوية، وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.