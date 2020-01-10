"مفاجأة 4-1-4-1 وعودة القائد" .. كيف يواجه الزمالك زيسكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف نادي الزمالك في الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة نظيره زيسكو الزامبي بالجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

الزمالك صاحب الأداء المتذبذب مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق أمام فرصة الاقتراب من الصعود لدور الـ 8 فكيف يتخطى منافسه الزامبي؟

يؤمن المدرب الفرنسي ينفس طريقة وأسلوب السويسري كريستيان جروس 4-2-3-1 بنفس الأسلوب المتحفظ الاعتماد على الكرات الهوائية في أوقات كثيرة إنتظار هفوة من الخصوم، لطشة من هنا أو هناك طريقة اللعب تتحول في حالة الرغبة في الفوز إلى 4-4-2 أو 4-1-3-2 أو ثلاثي في الخط الخلفي ويعول كارتيرون على اللا مركزية للثلاثي الذي يلعب خلف المهاجم فيما يستخدم المدير الفني الفرنسي مهاجمه الوحيد تكتكياً ويحركه للضغط على ثغرة الخصوم.

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ونفذ مصطفي محمد مهاجم الزمالك فكرة مدربه الذي يمنح قسطاً من الراحة من فترة للأخرى فيما يتبادل الثلاثي ، أحمد زيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما المراكز فزيزو لم يلعب مع الفرنسي على الخط طوال الـ 90 دقيقة ويتناوب بصحبة الثنائي جميع المراكز ما خلف مصطفى محمد لخلخلة الخصوم .

ومع المنافس السهل تبقى طريقة 4-1-4-1 الخيار الأمثل للزمالك بصعود فرجاني ساسي للقيام بأدوار هجومية أكثر مع ترك طارق حامد لتأمين منتصف الملعب وتحول بنشرقي أو أوباما إلى مهاجم ثان "متأخر" لمساعدة مصطفي محمد في الهجوم مع منح الحرية لزيزو في الإنطلاقات التي يجيدها من الوسط إلى الأمام دون الزامه بالتمركز على الجناح.

وعلى الرغم من أداء الناشىء أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد مع الزمالك بشكل ممتاز إلا أن حازم إمام سيمنح الفريق الأبيض قوة إضافية لقدراته الهجومية الرائعة وقدراته على المراوغة ومساعدة مصطفى محمد بعرضياته ولكن هنا على أحمد زيزو مساعدة قائد الفريق في الدفاع للحرص من هجمات الضيوف أو استهلاك العائد من الإصابة في الواجبات الدفاعية.

وفي الدفاع لا خلاف على محمود علاء المدافع الهداف الذي يعول عليه الزمالك هجومياً في التسجيل من الضربات الثابتة وبجواره محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر .