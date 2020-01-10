الأهلي يغادر هراري استعدادا لمواجهة بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادرت بعثة الأهلي العاصمة الزيمبابوية هراري، متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن ملعب ماندافا الذي يقام عليه لقاء بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم غدا السبت في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات للمسابقة.

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واستقلت بعثة الأهلي طائرة خاصة خلال رحلتها من هراري إلى بولاوايو تضم 49 فردا فقط، وهم بعثة الأهلي.

وكان سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي قد سبق البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات هناك، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

يُذكر أن الأهلي وصل إلى هراري ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة الغد.