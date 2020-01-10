ميسي: تقدمنا خطوة للأمام رغم الخسارة من أتلتيكو.. وانتقاد فالفيردي "طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دعا الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة إلى وحدة الفريق من أجل اجتياز الوضع الحالي، بينما قلل من الشائعات حول احتمال رحيل المدرب ارنستو فالفيردي عقب الخسارة 2-3 أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحقق أتلتيكو انتفاضة في الدقائق الأخيرة عندما كان برشلونة متفوقا بهدفين لواحد ليفوز 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الملك عبد الله في جدة بالسعودية.

وقال ميسي بعد المباراة: "هذا أمر طبيعي عندما يتعرض الفريق لهزيمة أو لا يحقق أهدافه أو عندما يقول الناس أن فريقهم لا يلعب بالطريقة التي يريدها الجمهور أو التي يريدها الفريق، علينا أن نكون أكثر تماسكا واتحادا من أي وقت سابق وأن نكون أقويا كفريق ونتحرك للأمام".

وأضاف: "الموقف صعب لأننا فقدنا لقبا كنا نريده، أردنا الكفاح للفوز باللقب ولكننا تلقينا لطمة قوية بالخروج من المسابقة، وقوة الصدمة كانت للطريقة التي ودعنا بها البطولة".

وأوضح: "كنا متفوقين للغاية على مدار 80 دقيقة ولكننا خسرنا اللقاء بسبب أخطاء صبيانية في الدقائق الأخيرة، اهتزت من خلالها شباكنا مرتين ليقلب أتلتيكو نتيجة المباراة لصالحه في الدقائق العشرة الأخيرة. وسواء كان هذا عادلا أو لا، خسرنا المباراة".

وتابع: "الحقيقة هي أننا نواصل العمل ونواصل السعي لتحسين مستوانا، الآن سيكون لدينا عدد أكبر من الأيام من أجل الاستعداد للمباراة التالية وأن نفكر في مبارياتنا المقبلة في الدوري الإسباني".

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وأكمل: "لدينا الكثير لنطوره، ولكننا في المركز الأول بالدوري، حان الوقت الآن لنحسن مستوانا".

وأتم قائلا: "علينا أن نحسن مستوانا وندرك هذا تماما، أعتقد أننا تقدمنا خطوة إلى الأمام في هذه المباراة أمام أتلتيكو، ندرك أننا لم نقدم بعض الأشياء بالشكل الذي كان يتوجب علينا في هذه المباراة".

من جانبه، أكد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن فالفيردي ليس له أي ذنب في هزيمة البارسا، مؤكدا أن الأخطاء التي ترتكب في مباريات مهمة "ثمنها غالي للغاية".

وقال سواريز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أعتقد أن المدرب ليس له أي ذنب في هذه الحالة. إنها أخطاء ارتكبناها نحن. تقديم مباراة جيدة ليس كافيا. عندما ترتكب أخطاء في هذا النوع من المباريات تدفع الثمن غاليا للغاية".

وأضاف سواريز "أتلتيكو خصم كبير. نحن في وضع علينا أن نتعلم فيه من الأخطاء. يجب تصحيح الأخطاء وعدم تكرارها".

وعن إلغاء تقنية التحكيم بالفيديو "فار" هدفين لبرشلونة، أنهى سواريز تصريحاته قائلا: "الأمر يؤثر علينا سلبا من الناحية المعنوية".