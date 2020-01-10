إحداهما مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف نادي الزمالك في الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة نظيره زيسكو الزامبي بالجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة "تايم سبورتس" عبر التردد الأرضي المباراة ويقود الأستوديو التحليلي الإعلامي تامر صقر، ويتواجد بصحبته نجوم الكرة المصرية السابقون محمد يوسف وعبدالحليم علي ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

الزمالك كان قد خسر مباراته الأولى أمام مازيمبي بملعب الأخير بثلاثية نظيفة، بينما تخطى بريميرو دي أوجوستو بهدفين نظيفين في الجولة الثانية وتعادل مع زيسكو الجولة الماضية 1-1 .

وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق علي محمد علي ولكن قناة أخرى سنغالية أعلنت نقلة المباراة وهي RTS2.

Advertisements

قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.