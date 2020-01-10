هيثم عبد العظيم: الانتهاء من ترتيبات حفل قرعة بطولة الصيد للبراعم

تقام قرعة بطولة الصيد السنوية للبراعم يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير، بأحد الفنادق الكبرى على النيل، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
ويحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيثم عبد العظيم، و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبيرمن نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن بالإضافة لأعضاء مجالس إدارة وممثلين الأندية التي ستشارك في البطولة.
وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات أعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعبنادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.
وتضم اللجنة المنظمة للبطولة أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.
ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجآت وحضور كبير للنجوم.
واكد هيثم عبد العظيم – الرئيس التنفيذي لـ ORA المنظمة لبطولة البراعم بنادي الصيد أنه تم بتوفير كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بحفل القرعة مشيرا الى أن شركة "زد" لا تدخر أي جهود لإعلاء قيمة بطولة الناشئين لعام 2020 والتي تشارك في استضافتها "زد" مع نادي الصيد المصري للمرة الأولى.
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