اجتماع ودي بين رئيس الإسماعيلي واتحاد الكرة لمناقشة الأخطاء التحكيمية

عقدت اليوم لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا وديا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز لبحث عدة ملفات أبرزها الظلم التحكيمى بجانب تقنية الحكم المساعد وموعد تطبيقها فضلا عن حسم عودة الجماهير باعتبارها اهم عناصر اللعبة.

الاجتماع شهد حضور المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى وسمير حلبية رئيس النادى المصرى وفايز عريبى رئيس نادى طنطا بجانب المهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون فضلا عن محمد فضل وأحمد عبدالله عضوا اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

المهندس عثمان تحدث فى بداية الإجتماع عن الأخطاء التحيكيمة الفادحة التى تعرض لها الفريق وقدم عدة تسجيلات لتوضيح تلك الاخطاء

منذ بداية هذا الموسم وكانت احد الأسباب الرئيسية فى فقدان الفريق العديد من النقاط كما قدم الاتحاد السكندرى تسجيلات مماثلة لاظهار تلك الأخطاء التحكيمية.

ومن جانبهم اقر مسئولو اللجنة الخماسية بالأخطاء التحكيمية المرتكبة ، مؤكدين على أنه يتم السعى جليا لتدارك مثل تلك الأخطاء بشكل سريع واعادة العدل والنزاهة للملاعب المصرية من خلال تطوير منظومة التحكيم.

كما طالب عثمان بضرورة تطبيق تقنية الحكم المساعد “الفار” املا فى تقليص الأخطاء التحكيمية ، ليتم التأكيد من جانب اللجنة الخماسية على الاتفاق حول تنفيذ تلك التقنية اعتبارا من منافسات الدور الثانى للمسابقة المحلية ، حيث سيتم استقدام لجنة تحكيمية من الفيفا لتدريب الحكام المصريين حول آلية استخدامها

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بشكل صحيح ، سعيا لتجنب الأخطاء التحكيمية بجانب اختيار الحكام الذين سيحصلون على رخصة استخدام تلك التقنية.

تطرق الاجتماع لمناقشة ملف اختيار الحكام للمباريات حيث تم التشديد على ضرورة الوضع فى الاعتبار موقف تضارب المصالح الذى يضر الأندية بشكل كبير مثل اسناد مباراة لحكم يعمل بمؤسسة معنية يكون لها فريق ممثل فى الدورى وهو ما يعد مخالفا لقانون الرياضة ويؤكد على غياب مبدأ العدالة بين الأندية.

وشدد مسئولو الإسماعيلى خلال الاجتماع على أهمية اختيار حكام “الصفوة” الذين يحملون الشارة الدولية لمباريات الأندية الجماهيرية ، من أجل تقليل الأخطاء والعمل على خروج المباريات فى أفضل صورها.

كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على اجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

وطالب ممثلو الأندية بضرورة عودة الجماهير للمباريات من جديد باعتبارها العنصر الأهم فى اللعبة والأكثر تأثيرها فضلا عن كونها القوة الضاربة للاندية الجماهيرية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.