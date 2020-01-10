عبدالحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني للقاء الأهلي وبلاتينيوم.. اليوم

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها غدا السبت، عصر اليوم، في ولاية بولاوايو، ويحضره كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري من جانب الأهلي،

بالإضافة إلى مسئولي بلاتينيوم وطاقم الحكام.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم الجمعة، متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن اللقاء.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني في هراري يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الغد.