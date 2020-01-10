اليوم.. رينيه فايلر يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

يحضر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها غدا السبت.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي اليوم في مدينة بولاوايو التيتحتضن لقاء الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتغادر بعثة الأهلي العاصمة هراري ظهر اليوم الجمعة متجهة إلى ولاية بولاوايو.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت هراري ظهر الأربعاء الماضي بعد رحلة طيران استمرت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني في هراري يومي الأربعاء والخميس الماضيين قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة الغد.
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